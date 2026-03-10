Про це детальніше розповів священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі.

Чи обов'язково під час посту носити чорні хустини?

За словами отця Олексія, носіння темного одягу під час посту є поширеною практикою, яка має логічне та символічне підґрунтя. У цей період священнослужителі одягають чорні ряси, а оздоблення храмів змінюють на багряне або чорне. Окрім символізму покаяння, темний одяг є просто більш практичним.

Втім, як наголошує священник ПЦУ, жодних обов'язкових церковних приписів, які б змушували жінок носити саме чорні хустки, не існує. Філюк підкреслює, що зовнішня атрибутика не повинна ставати важливішою за духовний зміст посту.

Водночас отець Олексій радить вірянам одягати те, що вони мають, і не створювати собі зайвих обмежень. Традиційно перехід до світлих, яскравих та українських квітчастих хусток відбувається на Великдень, символізуючи радість Воскресіння Христового.

Що відомо про Великий піст 2026 року?