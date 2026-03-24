Чи є це гріхом і як церква ставиться до фізіологічних потреб людини під час посту – вже пояснив священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі.

Чи дозволені інтимні стосунки під час Великого посту 2026?

За словами священник ПЦУ Олексія Філюка, не кожна людина має достатньо сил чи здоров'я, щоб дотримуватися суворих обмежень. Він наголосив, що ніхто не може нав'язувати родині заборони в цьому питанні, адже стосунки чоловіка та дружини благословенні Богом.

Це питання вашої сім'ї. Заборонити вам це не може ніхто. Церква благословила вас на подружнє життя. Якщо ви з дружиною порадилися і вирішили під час посту утриматися від статевих стосунків – хай Бог благословляє,

– зазначив отець Олексій.

Водночас священник підкреслив, що стриманість обов'язково має бути спільною та добровільною. Якщо ж один із партнерів не має достатньої витримки, примусове обмеження може лише нашкодити стосункам. У такому разі важливо домовлятися, щоб не виникало ситуацій, коли один прагне близькості, а інший – категорично відмовляє.

Олексій Філюк заспокоїв вірян, зазначивши, що інтимність між чоловіком та дружиною є природною потребою, зокрема і для продовження роду.

