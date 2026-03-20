У народі вірять, що під час Великого посту не можна реєструвати шлюб. Чи правда це – розповів священник Української Греко-Католицької Церкви Василь Колодій на своєму ютуб-каналі.

Чи можна одружуватись у Великий піст 2026?

За словами священника УГКЦ Василя Колодія, вірянам дозволяється одружуватися у Великий піст. Однак важливо пам'ятати, що у 48-денний період не можна розважатися та веселитися, тож будь-які гуляння на весіллі – заборонені.

У Великий піст не можна влаштовувати гучні гуляння, а розписатись, "узаконити" стосунки – немає проблем,

– зауважив отець Василь.

Священник УГКЦ Василь Колодій про одруження в піст:

До речі, ігумен Саватій Собко у своєму фейсбуці зауважив, що період Великого посту вважається несприятливим для вінчання. Річ у тім, що саме в цей час діють певні харчові обмеження та заборони на гучні святкування. До того ж священники не проводять обряд вінчання у великі релігійні свята, дні посту, Світлу седмицю після Великодня та на масляному тижні.

