У народі вірять, що під час Великого посту не можна реєструвати шлюб. Чи правда це – розповів священник Української Греко-Католицької Церкви Василь Колодій на своєму ютуб-каналі.
Чи можна одружуватись у Великий піст 2026?
За словами священника УГКЦ Василя Колодія, вірянам дозволяється одружуватися у Великий піст. Однак важливо пам'ятати, що у 48-денний період не можна розважатися та веселитися, тож будь-які гуляння на весіллі – заборонені.
У Великий піст не можна влаштовувати гучні гуляння, а розписатись, "узаконити" стосунки – немає проблем,
– зауважив отець Василь.
Священник УГКЦ Василь Колодій про одруження в піст: дивіться відео онлайн
До речі, ігумен Саватій Собко у своєму фейсбуці зауважив, що період Великого посту вважається несприятливим для вінчання. Річ у тім, що саме в цей час діють певні харчові обмеження та заборони на гучні святкування. До того ж священники не проводять обряд вінчання у великі релігійні свята, дні посту, Світлу седмицю після Великодня та на масляному тижні.
Що відомо про Великий піст 2026?
- У 2026 році Великий піст для християн розпочався 23 лютого. Він триватиме 48 днів і завершиться 11 квітня.
- Упродовж цього часу люди віряни утримуються від м'яса, яєць та молочних продуктів.
- Головна мета посту полягає у духовному очищенні християн. Воно проявляється у примиренні з близькими, щирих молитвах, добрих справах та відмові від сварок, негативу чи шкідливих звичок.