Навколо теми музики у Великий піст існує чимало стереотипів. Розібратися в тому, чи є вона доречною під час духовного очищення, допоміг священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму фейсбуці.
Не пропустіть Чи справді алкоголь під суворою забороною у Великий піст: відповідь ПЦУ вас здивує
Чи можна слухати музику у Великий піст?
Священник Микола Гандзюк пояснив, що категоричної заборони на прослуховування музики немає. Однак вірянам важливо звертати увагу на її зміст та вплив на людину.
Слухати музику в піст можна, якщо вона не містить нецензурної лексики та не шкодить вашому духовному стану,
– зауважив отець Миколай.
За словами Гандзюка, пісні з ненормативною лексикою, агресією чи "брудом" не варто слухати не лише в особливі періоди стриманості, а й узагалі в повсякденному житті. Як зазначив отець Миколай, це пов'язано з тим, що все почуте нами поступово проникає в серце та безпосередньо формує наш внутрішній світ.
Водночас важливо, щоб те, що звучить у наших вухах, не руйнувало спокій у душі, а навпаки – допомагало його зберігати.
Чи можна їсти цукерки та пити каву у піст?
За словами священника ПЦУ Миколая Гандзюка, пити каву в піст дозволяється, але за умови, що вона не шкодить вашому здоров'ю і ви вживаєте її без молока. Оскільки молоко є продуктом тваринного походження, від нього та напоїв на його основі в цей період варто утриматися.
Щодо цукерок та інших солодощів під час посту діє схоже гастрономічне правило, але з важливим духовним нюансом. Так, їсти солодощі можна, якщо в них немає жодних інгредієнтів тваринного походження, зазначає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.