Навколо теми музики у Великий піст існує чимало стереотипів. Розібратися в тому, чи є вона доречною під час духовного очищення, допоміг священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму фейсбуці.

Не пропустіть Чи справді алкоголь під суворою забороною у Великий піст: відповідь ПЦУ вас здивує

Чи можна слухати музику у Великий піст?

Священник Микола Гандзюк пояснив, що категоричної заборони на прослуховування музики немає. Однак вірянам важливо звертати увагу на її зміст та вплив на людину.

Слухати музику в піст можна, якщо вона не містить нецензурної лексики та не шкодить вашому духовному стану,

– зауважив отець Миколай.

За словами Гандзюка, пісні з ненормативною лексикою, агресією чи "брудом" не варто слухати не лише в особливі періоди стриманості, а й узагалі в повсякденному житті. Як зазначив отець Миколай, це пов'язано з тим, що все почуте нами поступово проникає в серце та безпосередньо формує наш внутрішній світ.

Водночас важливо, щоб те, що звучить у наших вухах, не руйнувало спокій у душі, а навпаки – допомагало його зберігати.

Чи можна їсти цукерки та пити каву у піст?