Про це повідомляє Тернопільська єпархія Православної Церкви України. Чи можна пити алкоголь під час Великого посту 2026 – читайте далі в нашому матеріалі.

Чи можна пити алкоголь у Великий піст 2026?

Згідно з традиційними правилами, під час Великого посту вірянам дозволяється вживати помірну кількість вина щосуботи та щонеділі, а також у дні великих свят. Зокрема, на Благовіщення чи Вербну неділю.

Однак священники ПЦУ закликають зважати на культурний та історичний контекст цих дозволів. У тих близькосхідних та середземноморських регіонах, де формувався церковний устав, міцних алкогольних напоїв просто не існувало. Вино тоді ніколи не пили чистим – його обов'язково розводили водою. Водночас воно слугувало насамперед для втамування спраги, знезараження місцевої питної води та підтримки фізичних сил.

Оскільки давні правила не охоплюють сучасного розмаїття алкоголю, такого як горілка чи віскі, стосовно міцних напоїв кожен вірянин має ухвалити рішення самостійно. Людина може або повністю відмовитися від них на весь період посту, або дозволити собі помірковане вживання лише у ті дні, коли за уставом допускається вино.

Водночас більшість сучасних священників наполегливо радить утриматися від міцного алкоголю взагалі. На відміну від вина, він не має літургійного символізму і значно швидше призводить до втрати самоконтролю, що прямо суперечить головній меті посту.

Зауважимо, якщо людина відчуває, що алкоголь став для неї звичкою чи способом зняти щоденний стрес, період посту є ідеальним часом для спроби повністю від нього відмовитися. Про це розповів настоятель луцького храму Святителя Івана Золотоустого, протоієрей Петро Атаманов в інтерв'ю для 12 Каналу. Крім того, вживання будь-яких алкогольних напоїв є абсолютно недоречним, якщо воно поєднується з гучними розвагами, вечірками чи надмірним споживанням їжі.

