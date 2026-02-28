Однак церковні правила дають на це набагато глибшу відповідь, яка розділяє поняття суворої дисципліни та загального духу посту. Про це йдеться на сайті Патріаршої катехитичної комісії Української Греко-Католицької Церкви.

Дивіться також Чи можна святкувати день народження під час посту: несподівана відповідь священника ПЦУ

Чи є піст у неділю?

Історично для християн неділя завжди була святом і днем радості, адже вона нагадує про Воскресіння Христове. Саме тому давні церковні правила категорично забороняють вірянам сумувати в цей день. У неділю скасовуються земні поклони та найсуворіші форми посту, зокрема повна відмова від їжі до пізнього вечора. Служби в цей день наповнені світлом і нагадують великодні піснеспіви, закликаючи радіти життю.

Однак це радісне послаблення не означає вседозволеності у їжі. Щоб зрозуміти цю межу, достатньо згадати давні монастирські традиції. У звичайні будні дні Великого посту ченці їли лише раз на день після вечірньої служби, часто обмежуючись сирою їжею без олії. Натомість у неділю правила ставали значно м'якшими. Так, дозволялося їсти двічі на день, додавати до страв олію і навіть випити трохи вина. Тобто зникав так званий "абсолютний піст", коли люди голодували більшу частину доби, але залишався "аскетичний піст". Монахи продовжували їсти виключно пісну їжу, не повертаючись до м'яса чи сиру.

Як зазначає сайт "Українські традиції", неділя в період Чотиридесятниці дійсно дає вірянам фізичне послаблення та духовну втіху. Це день, коли можна зробити паузу в суворій дисципліні, приготувати смачніші пісні страви з додаванням олії та розділити святковий настрій із близькими.

Що відомо про Великий піст 2026 року?