Цьогоріч питання про те, скільки триватиме піст та коли саме можна буде повернутися до звичного раціону, стало одним із найчастіших серед парафіян. Коли завершиться Великий піст у 2026 році – пише новоюліанський календар.
Коли закінчується Великий піст 2026 року?
Традиційно тривалість найважливішого та найсуворішого посту становить 48 днів. Він розпочався зовсім нещодавно – у понеділок, 23 лютого, одразу після Прощеної неділі. Цей період складається з Чотиридесятниці та Страсного тижня. Дати Великого посту безпосередньо залежать від того, на який день припадає Великдень. У 2026 році православні християни та віряни Української Греко-Католицької Церкви святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня.
Відповідно, Великий піст для християн східного обряду завершиться напередодні свята – у суботу, 11 квітня. Вже зранку 12 квітня, після завершення святкових богослужінь та освячення великодніх кошиків, вірянам дозволяється вживати будь-яку їжу.
Варто також зазначити, що для християн західного обряду, зокрема римо-католиків, календар святкувань дещо відрізняється. Вони відзначатимуть Великдень на тиждень раніше – 5 квітня. Тому для них великодній піст офіційно добігає кінця 4 квітня.
У чому полягає мета Великого посту?
- Великий піст символізує сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі й готує вірян до найважливішого християнського свята – Великодня. Однак Чотиридесятниця означає не лише утримання від їжі, а й особливий стан душі, який вимагає спокою, добра та милосердя, зауважують у Православній Церкві України.
- Піст – це добровільне самообмеження людини на певний період від усього зайвого, що відвертає її та негативно впливає на неї. Так, віряни вдосконалюються духовно та тілесно. Крім цього, під час посту християни очищають свої душі від гріхів, що дозволяє ще більше наблизитися до Господа.