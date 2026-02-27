Цьогоріч питання про те, скільки триватиме піст та коли саме можна буде повернутися до звичного раціону, стало одним із найчастіших серед парафіян. Коли завершиться Великий піст у 2026 році – пише новоюліанський календар.

Коли закінчується Великий піст 2026 року?

Традиційно тривалість найважливішого та найсуворішого посту становить 48 днів. Він розпочався зовсім нещодавно – у понеділок, 23 лютого, одразу після Прощеної неділі. Цей період складається з Чотиридесятниці та Страсного тижня. Дати Великого посту безпосередньо залежать від того, на який день припадає Великдень. У 2026 році православні християни та віряни Української Греко-Католицької Церкви святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня.

Відповідно, Великий піст для християн східного обряду завершиться напередодні свята – у суботу, 11 квітня. Вже зранку 12 квітня, після завершення святкових богослужінь та освячення великодніх кошиків, вірянам дозволяється вживати будь-яку їжу.

Варто також зазначити, що для християн західного обряду, зокрема римо-католиків, календар святкувань дещо відрізняється. Вони відзначатимуть Великдень на тиждень раніше – 5 квітня. Тому для них великодній піст офіційно добігає кінця 4 квітня.

У чому полягає мета Великого посту?