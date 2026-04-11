В этом году вопрос о том, сколько продлится пост и когда именно можно будет вернуться к привычному рациону, стал одним из самых частых среди прихожан. Когда завершится Великий пост в 2026 году – пишет новоюлианский календарь.

Когда заканчивается Великий пост 2026 года?

Традиционно продолжительность важнейшего и самого строгого поста составляет 48 дней. Он начался в понедельник, 23 февраля, сразу после Прощеного воскресенья. Этот период состоит из Четыредесятницы и Страстной недели. Даты Великого поста напрямую зависят от того, на какой день приходится Пасха. В 2026 году православные христиане и верующие Украинской Греко-Католической Церкви будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля.

Соответственно, Великий пост для христиан восточного обряда завершится накануне праздника – в субботу, 11 апреля. Уже утром 12 апреля, после завершения праздничных богослужений и освящения пасхальных корзин, верующим разрешается употреблять любую пищу.

Стоит также отметить, что для христиан западного обряда, в частности римо-католиков, календарь празднования несколько отличается. Они будут отмечать Пасху на неделю раньше – 5 апреля. Поэтому для них пасхальный пост официально подходит к концу 4 апреля.

