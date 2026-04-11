В этом году вопрос о том, сколько продлится пост и когда именно можно будет вернуться к привычному рациону, стал одним из самых частых среди прихожан. Когда завершится Великий пост в 2026 году – пишет новоюлианский календарь.
Когда заканчивается Великий пост 2026 года?
Традиционно продолжительность важнейшего и самого строгого поста составляет 48 дней. Он начался в понедельник, 23 февраля, сразу после Прощеного воскресенья. Этот период состоит из Четыредесятницы и Страстной недели. Даты Великого поста напрямую зависят от того, на какой день приходится Пасха. В 2026 году православные христиане и верующие Украинской Греко-Католической Церкви будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля.
Соответственно, Великий пост для христиан восточного обряда завершится накануне праздника – в субботу, 11 апреля. Уже утром 12 апреля, после завершения праздничных богослужений и освящения пасхальных корзин, верующим разрешается употреблять любую пищу.
Стоит также отметить, что для христиан западного обряда, в частности римо-католиков, календарь празднования несколько отличается. Они будут отмечать Пасху на неделю раньше – 5 апреля. Поэтому для них пасхальный пост официально подходит к концу 4 апреля.
В чем заключается цель Великого поста?
- Великий пост символизирует сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне и готовит верующих к важнейшему христианскому празднику – Пасхи. Однако Четыредесятница означает не только воздержание от пищи, но и особое состояние души, которое требует покоя, добра и милосердия, отмечают в Православной Церкви Украины.
- Пост – это добровольное самоограничение человека на определенный период от всего лишнего, что отвлекает его и негативно влияет на него. Так, верующие совершенствуются духовно и телесно. Кроме этого, во время поста христиане очищают свои души от грехов, что позволяет еще больше приблизиться к Господу.