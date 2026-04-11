Не противоречит ли это христианским заповедям – в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ, отец Михаил Квасюк.

Грех ли работать на Пасху 2026?

С началом полномасштабного вторжения понятие выходных для многих исчезло. Однако Церковь успокаивает тех, кто вынужден работать в праздничные дни. По словам отца Михаила Квасюка, известная заповедь "Помни день святой праздновать" вовсе не означает полную бездеятельность. Бог не призывает человека ничего не делать, зато Он учит верующих менять ежедневную рутину и находить время для духовного покоя.

Если мы возьмемся судить работников госучреждений, медиков, то получается, что священник также грешит, потому что работает. В эти дни он исповедует, окропляет гробы, благословляет. В воскресенье и на праздники он особенно служит Богу,

– отметил священник УГКЦ.

Суть Воскресения Христова заключается не в отказе от работы, а в умении найти хотя бы короткий миг для молитвы, общения с Богом и внутреннего восстановления даже среди тяжелых рабочих будней. Профессиональный долг, который спасает жизнь или поддерживает порядок в государстве, не является нарушением Божьего закона, если человек хранит веру в сердце.

Что нельзя делать на Пасху 2026?