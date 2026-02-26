У християн часто виникає питання, чи дозволяється працювати в перший тиждень Великого посту. Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук дав на це чітку відповідь у своєму тіктоці.

Чи можна працювати в перший тиждень Великого посту 2026?

За словами отця Юліана, піст зовсім не означає, що люди повинні лінуватися. Священник ПЦУ наголошує, що працювати можна як у перший, так і в усі наступні тижні посту. Немає значення, чи це хатня робота біля будинку, чи виконання професійних обов'язків на державній службі – працювати християнам потрібно завжди.

Водночас Юліан Тимчук нагадав про справжню суть посту. Замість того, щоб уникати фізичної чи розумової праці, вірянам варто звернути увагу на свою духовну поведінку. Зокрема, священник радить бути обережними у висловлюваннях, уникати лихих слів та завжди пам'ятати, що головна мета цього періоду – духовна підготовка до свята Воскресіння Христового.

Єдине обмеження щодо роботи, про яке нагадав представник ПЦУ, стосується неділі та великих церковних свят. У ці дні від праці традиційно варто утриматися, а в усі інші будні – священник закликає сміливо та сумлінно працювати.



Що не можна робити у Великий піст 2026?