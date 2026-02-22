Основна вимога посту полягає у повній відмові від будь-яких продуктів тваринного походження. Про це детальніше – розповіла Православна Церква України.

Що не можна їсти на Великий піст 2026?

Під суворою забороною опиняються абсолютно всі види м'яса. Так, не можна їсти яловичину, свинину, птицю, а також будь-які м'ясні напівфабрикати – ковбаси, сосиски, паштети, копченості та сало. До того ж з меню повністю виключаються яйця та всі страви, у приготуванні яких вони використовуються. Зокрема, здоба, млинці чи класичний майонез.

Також вірянам потрібно відмовитися від молочної продукції. Звичне молоко, кефір, сметана, твердий та кисломолочний сир, вершкове масло і солодкі йогурти перебувають під забороною аж до закінчення посту.

Водночас риба у більшість днів також не допускається до споживання. Її можна ставити на стіл лише як виняток у великі церковні свята, зокрема на Благовіщення та у Вербну неділю.

Крім цього, харчові обмеження на піст стосуються і звичних солодощів. Молочний шоколад, торти з вершковим кремом, морозиво та випічку на маслі доведеться виключити, замінивши їх на свіжі фрукти, сухофрукти, мед, горіхи чи гіркий чорний шоколад.

Ба більше, під час посту вірянам варто утриматися від вживання алкогольних напоїв.

Які особливості харчування за днями тижня на Великий піст?