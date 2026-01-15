Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на лютий 2026 нижче, пише 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.

Календар церковних свят на лютий 2026 за новим стилем

1 лютого – святого мученика Трифона.

2 лютого – Стрітення Господнє. Це одне з найбільших християнських свят, яке символізує довгоочікувану зустріч людства зі своїм Творцем, зазначають у Коломийській єпархії Православної Церкви України. У цей день віряни згадують, як Діва Марія та Йосиф принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, де Його зустрів праведний Симеон.

3 лютого – праведного Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці, святого Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського.

4 лютого – святого преподобного Ісидора Пелусіотського.

5 лютого – святої мучениці Агафії.

6 лютого – святого преподобного Вукола.

7 лютого – святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

8 лютого – святого великомученика Теодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця.

9 лютого – святого мученика Никифора.

10 лютого – преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, святого мученика Харлампія.

11 лютого – святого священномученика Власія.

12 лютого – святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

13 лютого – святого преподобного Мартиніана.

14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила.

15 лютого – святого апостола Онисима, преподобного Пафнутія, відлюдника Києво-Печерського.

16 лютого – святих мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї та початок Масниці. Сирний тиждень – останній етап підготовки вірян до Великого посту. У цей час Церква вже забороняє вживати м'ясо, але дозволяє вдосталь ласувати молочними продуктами, яйцями та рибою, аби набратися сил перед тривалим періодом тілесного й духовного очищення.

17 лютого – святого великомученика Теодора Тирона.

18 лютого – святого Льва, Папи Римського.

19 лютого – апостолів від 70 Филимона й Архипа.

20 лютого – благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського.

21 лютого – преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського.

22 лютого – знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії.

23 лютого – священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

24 лютого – перше і друге знайдення голови Івана Предтечі.

25 лютого – святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.

26 лютого – святого Порфирія, єпископа Газського.

27 лютого – святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.

28 лютого – святого преподобного сповідника Василія.

Календар церковних свят на лютий 2026 за старим стилем

1 лютого – преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.

2 лютого – преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.

3 лютого – преподобного Максима Чповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.

4 лютого – святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

5 лютого – священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.

6 лютого – преподобної Ксенії.

7 лютого – святого Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

8 лютого – преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоанна.

9 лютого – перенесення мощей святителя Івана Золотоустого.

10 лютого – преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.

11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.

12 лютого – Собор вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого (Трьох святих).

13 лютого – святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

14 лютого – мученика Трифона, преподобного Петра Галатійського.

15 лютого – Стрітення Господнє.

16 лютого – праведного Симеона Богоприїмця та Анни пророчиці, святого Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського.

17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського, преподобного Миколая, сповідника, ігумена Студійського.

18 лютого – святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, Єлецько-Чернігівської ікони Божої Матері та ікони Божої Матері "Стягнення загиблих".

19 лютого – преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка, преподобного Вукола, єпископа Смирнського, святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

20 лютого – преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомідійських.

21 лютого – Віддання свята Стрітення, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарія Серповидця.

22 лютого – преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського, обрітення мощів святителя Інокентія, М'ясопусна батьківська субота. Це одна з найважливіших Вселенських батьківських субот у церковному календарі, що передує Великому посту. У цей день віряни традиційно відвідують храми, щоб замовити панахиду та запалити свічку в пам'ять про померлих близьких, а також йдуть на кладовища.

23 лютого – преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, благовірної княгині Анни Новгородської, ікони Божої Матері "Вогневидна".

24 лютого – священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода, у святому Хрещенні Гавриїла, Псковського, початок Масниці.

25 лютого – святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, святого Мелетія, архієпископа Харківського, Іверської ікони Божої Матері.

26 лютого – преподобного Мартініана, благовірного князя Костянтина Острозького, преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського.

27 лютого – рівноапостольного Кирила, учителя словенського, преподобного Ісаакія, затворника Києво-Печерського.

28 лютого – преподобного Пафнутія, затворника Києво-Печерського.