Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на февраль 2026 ниже, пишет Православная Церковь Украины.

Не пропустите Точно не 28 августа: когда будет Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году

Календарь церковных праздников на февраль 2026 года по новому стилю

1 февраля – святого мученика Трифона.

2 февраля – Сретение Господне. Это один из крупнейших христианских праздников, который символизирует долгожданную встречу человечества со своим Творцом, отмечают в Коломыйской епархии Православной Церкви Украины. В этот день верующие вспоминают, как Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где Его встретил праведный Симеон.

3 февраля – праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

4 февраля – святого преподобного Исидора Пелусиотского.

5 февраля – святой мученицы Агафьи.

6 февраля – святого преподобного Вукола.

7 февраля – святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.

8 февраля – святого великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца.

9 февраля – святого мученика Никифора.

10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия.

11 февраля – святого священномученика Власия.

12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.

13 февраля – святого преподобного Мартиниана.

14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла.

15 февраля – святого апостола Онисима, преподобного Пафнутия, отшельника Киево-Печерского.

16 февраля – святых мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии и начало Масленицы. Сырная неделя – последний этап подготовки верующих к Великому посту. В это время Церковь уже запрещает употреблять мясо, но позволяет вдоволь лакомиться молочными продуктами, яйцами и рыбой, чтобы набраться сил перед длительным периодом телесного и духовного очищения.

17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона.

18 февраля – святого Льва, Папы Римского.

19 февраля – апостолов от 70 Филимона и Архипа.

20 февраля – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

21 февраля – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.

22 февраля – обретение мощей христианских мучеников, что в Евгении.

23 февраля – священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

24 февраля – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

25 февраля – святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.

26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского.

27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.

28 февраля – святого преподобного исповедника Василия.

Календарь церковных праздников на февраль 2026 года по старому стилю

1 февраля – преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

2 февраля – преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.

3 февраля – преподобного Максима Чповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

4 февраля – святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

5 февраля – священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

6 февраля – преподобной Ксении.

7 февраля – святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

8 февраля – преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 февраля – преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.

11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (Трех святых).

13 февраля – святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

14 февраля – мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.

15 февраля – Сретение Господне.

16 февраля – праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского.

17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского, преподобного Николая, исповедника, игумена Студийского.

18 февраля – святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божией Матери и иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

19 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля – преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

21 февраля – Предание праздника Сретения, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидца.

22 февраля – преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей святителя Иннокентия, Мясопустная родительская суббота. Это одна из важнейших Вселенских родительских суббот в церковном календаре, предшествующая Великому посту. В этот день верующие традиционно посещают храмы, чтобы заказать панихиду и зажечь свечу в память об умерших близких, а также идут на кладбища.

23 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, благоверной княгини Анны Новгородской, иконы Божией Матери "Огневидная".

24 февраля – священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского, начало Масленицы.

25 февраля – святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святого Мелетия, архиепископа Харьковского, Иверской иконы Божией Матери.

26 февраля – преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.

27 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя словенского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского.

28 февраля – преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.