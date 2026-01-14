Коли українці будуть святкувати Успіння Пресвятої Богородиці у 2026 році – пише 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Коли буде Успіння Пресвятої Богородиці у 2026 році?

У 2026 році Успіння Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем, на який перейшли ПЦУ та УГКЦ, відзначатиметься 15 серпня. Ця дата є неперехідною, тому свято щорічно припадає на один і той самий день. Цьогоріч це буде субота.

Варто зазначити, що раніше Успіння Діви Марії відзначали 28 серпня. Однак після календарної реформи 2023 року дата змістилася на 13 днів назад. Тому вірянам, які дотримуються оновленого церковного календаря, слід орієнтуватися саме на середину серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці: яка історія свята?

Згідно з церковними переказами, про завершення свого земного шляху Діва Марія дізналася від Архангела Гавриїла. Він з’явився Їй з цією звісткою за три дні до смерті.

Дізнавшись про це, апостоли, які на той час проповідували християнство в різних куточках землі, вирушили до Єрусалима, щоб провести Богородицю в останню путь. Тіло Божої Матері поховали в Гетсиманському саду.

Однак коли на третій день труну відкрили, щоб вшанувати покійну, то вона виявилася порожньою. Це стало свідченням того, що Діву Марії забрали на небеса до Ісуса Христа. Саме перехід від земного життя до вічного і став основою для назви свята "Успіння".

Традиції святкування Успіння Пресвятої Богородиці в Україні