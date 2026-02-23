Його головна мета полягає в глибокому духовному очищенні, покаянні та роботі над собою. Саме тому основні обмеження Великого посту стосуються як їжі, так і щоденної поведінки та думок людини, розповідає сайт "Українські традиції".

Теж цікаво Медовий, Яблучний і Горіховий: коли українці будуть святкувати Спаси у 2026 році

Що не можна робити у Великий піст 2026?

Щодо харчових заборон, то Православна Церква України закликає вірян харчуватися максимально скромно, щоб приборкати фізичні бажання. Зі щоденного меню повністю виключаються всі продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, птиця, ковбасні вироби, а також яйця та будь-яка молочна продукція.

Рибу та морепродукти теж не можна споживати майже весь період посту. Втім, виняток роблять лише для великих свят, таких як Благовіщення та Вербна неділя, а в Лазареву суботу дозволяється скуштувати трохи рибної ікри.

Звичні десерти та здобу на час Великого посту рекомендують замінити на фрукти, горіхи, сухофрукти чи невелику кількість меду. Також суворо заборонено зловживати алкоголем.

Однак священнослужителі постійно наголошують, що піст без духовної роботи перетворюється на звичайне голодування. Тому поведінкові обмеження в цей період є навіть важливішими за відмову від певних страв. Протягом усього посту категорично не можна сваритися, ображатися, лихословити, брехати, заздрити чи поширювати плітки. Це час милосердя, тому великим гріхом вважається відмова в допомозі чи милостині тим, хто цього щиро потребує.

Також вірянам слід свідомо відмовитися від гучних розваг, наприклад, від відвідування нічних клубів, концертів, танців та пишних застіль. Крім того, у дні великих свят та під час Страсного тижня, особливо у Страсну п'ятницю, діють додаткові заборони на важку фізичну працю та хатні справи, зокрема на генеральне прибирання чи шиття.

Кому можна не постити?