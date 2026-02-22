Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької церкви на новоюліанський календар, дати цих улюблених літніх свят змістилися на тринадцять днів раніше. Тепер їх відзначають на початку та в середині серпня.

Коли буде Медовий Спас у 2026 році?

Череду святкувань відкриває Медовий Спас, або Маковій, який тепер припадає на перший день останнього місяця літа – 1 серпня. Саме цього дня віряни освячують у храмах мед нового збору, мак, воду та спеціальні букети-обереги з запашних літніх трав, які називають маковійчиками, зауважує сайт "Українські традиції".

Коли буде Яблучний Спас 2026?

Зовсім скоро після нього, 6 серпня, настає черга Яблучного Спасу. Це свято збігається з великою церковною подією – Преображенням Господнім. У цей день заведено нести до церкви щедрі кошики з яблуками, грушами, виноградом та іншими дарами природи, щоб освятити їх та подякувати за добрий урожай.

Коли святкують Горіховий Спас у 2026 році?

Завершує цей святковий цикл Горіховий Спас, який тепер святкують 16 серпня. Історично до цього часу господарі вже закінчували жнива, пекли хліб із борошна свіжого врожаю та починали збирати стиглі лісові горіхи.

Що не можна робити під час Спасів 2026?