Воно поєднує в собі глибокі духовні сенси та давні народні звичаї, що передаються з покоління в покоління. Про те, коли буде Яблучний Спас у 2026 році – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Медовий, Яблучний і Горіховий: коли українці будуть святкувати Спаси у 2026 році

Коли святкують Яблучний Спас у 2026 році?

У 2026 році православні віряни та греко-католики в Україні відзначатимуть Яблучний Спас в один день. У церковному календарі він має назву Преображення Господнє та щороку вшановується 6 серпня. Цьогоріч це свято припадає на четвер.

Важливо пам'ятати, що нова дата стала постійною після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар. Раніше ж Яблучний Спас святкували 19 серпня, на тринадцять днів раніше.

Нещодавно наша редакція писала про те, коли буде День Петра і Павла у 2026 році.

Традиції Яблучного Спаса в Україні