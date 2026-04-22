Воно поєднує в собі глибокі духовні сенси та давні народні звичаї, що передаються з покоління в покоління, пише сайт "Українські традиції".
Коли святкують Яблучний Спас у 2026 році?
У 2026 році православні віряни та греко-католики в Україні відзначатимуть Яблучний Спас в один день. У церковному календарі він має назву Преображення Господнє та щороку вшановується 6 серпня. Цьогоріч це свято припадає на четвер.
Важливо пам'ятати, що нова дата стала постійною після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар. Раніше ж Яблучний Спас святкували 19 серпня, на тринадцять днів раніше.
Яблучний Спас 2026 / Фото Freepik
Традиції Яблучного Спаса в Україні
- Головним символом цього дня є святковий кошик, який українці з любов'ю збирають ще вдосвіта. До нього кладуть не лише яблука різних сортів, а й груші, сливи, виноград, а також духмяний мед та колоски пшениці.
- Після святкової літургії в храмах відбувається чин освячення цих дарів природи. У народі вірять, що перше з'їдене цього дня освячене яблуко має магічну силу. А якщо в цей момент загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.
- За давньою традицією до настання Яблучного Спаса намагалися не їсти плодів нового врожаю, чекаючи на Боже благословення. Освяченими фруктами обов'язково пригощають дітей, родичів та сусідів.
- Крім того, господині до свята випікають пісні пироги з яблуками, готують штруделі та варять узвар.
- У цей час триває Успенський піст, тому святковий стіл залишається стриманим. Втім, цього дня дозволяється вживати рибу.
- Також Спас вважається часом прощання з літом. Так, люди помічали, що після 6 серпня ночі стають холоднішими, а природа починає свою повільну підготовку до зимового сну.