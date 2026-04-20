Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата Дня Петра і Павла змінилася. Про це детальніше – читайте в нашому матеріалі.
Коли буде День святих апостолів Петра і Павла у 2026 році?
У 2026 році православні віряни та греко-католики відзначатимуть День Петра і Павла в понеділок, 29 червня. Ця дата тепер є постійною для нашої країни, оскільки Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква офіційно перейшли на новоюліанський календар.
Варто пам'ятати, що раніше це свято припадало на 12 липня, але зараз ми святкуємо його разом із більшістю християнського світу.
Цей день традиційно завершує Петрів піст, який у 2026 році буде досить коротким. Оскільки Великдень ми святкували 12 квітня, а П'ятдесятниця припадає на кінець травня, період посту перед святом апостолів триватиме лише три тижні.
Святі апостоли Петро і Павло / Фото Pinterest
Історія та традиції Дня Петра і Павла
- Петро був простим рибалкою, який залишив свою роботу, щоб піти за Ісусом Христом. Водночас Павло був високоосвіченим чоловіком, який спершу переслідував християн, але згодом став святим Церкви. Попри їхні відмінності, вони обидва прийняли мученицьку смерть у Римі. Саме тому Церква згадує їх разом як "первоверховних" апостолів, зазначає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
- Наші предки вважали Петра і Павла покровителями рибалок та хліборобів, тому до свята готувалися дуже ретельно. Господині обов'язково прибирали оселі, білили хати та вивішували святкові рушники. Однією з найцікавіших традицій було випікання "мандриків" – особливого сирного печива. За легендою, саме таку їжу апостоли брали з собою в дорогу, коли ходили світом і проповідували.
- Після свята Петра і Павла зазвичай починали готуватися до жнив, адже світловий день поступово ставав коротшим. До того ж люди уважно спостерігали за погодою, вірячи, що дощ цього дня обіцяє багатий врожай жита, а суха і спекотна погода пророкує тривале й тепле бабине літо.