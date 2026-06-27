После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь новоюлианский календарь дата Дня Петра и Павла изменилась. Об этом подробнее – читайте в нашем материале.

Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на июнь 2026 года

Когда будет День святых апостолов Петра и Павла в 2026 году?

В 2026 году православные верующие и греко-католики будут отмечать День Петра и Павла в понедельник, 29 июня. Эта дата теперь является постоянной для нашей страны, поскольку Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь официально перешли на новоюлианский календарь.

Стоит помнить, что раньше этот праздник приходился на 12 июля, но сейчас мы празднуем его вместе с большинством христианского мира.

Этот день традиционно завершает Петров пост, который в 2026 году будет достаточно коротким. Поскольку Пасха мы праздновали 12 апреля, а Пятидесятница приходится на конец мая, период поста перед праздником апостолов продлится всего три недели.

Святые апостолы Петр и Павел / Фото Pinterest

История и традиции Дня Петра и Павла

Петр был простым рыбаком, который оставил свою работу, чтобы пойти за Иисусом Христом. В то же время Павел был высокообразованным человеком, который сначала преследовал христиан, но впоследствии стал святым Церкви. Несмотря на их различия, они оба приняли мученическую смерть в Риме. Именно поэтому Церковь вспоминает их вместе как "первоверховных" апостолов, отмечает Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

Наши предки считали Петра и Павла покровителями рыбаков и земледельцев, поэтому к празднику готовились очень тщательно. Хозяйки обязательно убирали дома, белили дома и вывешивали праздничные полотенца. Одной из самых интересных традиций было выпекание "мандриков" – особого творожного печенья. По легенде, именно такую еду апостолы брали с собой в дорогу, когда ходили по миру и проповедовали.

После праздника Петра и Павла обычно начинали готовиться к жатве, ведь световой день постепенно становился короче. К тому же люди внимательно наблюдали за погодой, веря, что дождь в этот день обещает богатый урожай ржи, а сухая и жаркая погода предсказывает длительное и теплое бабье лето.