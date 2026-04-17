Однак Православна Церква України у своєму фейсбуці спростувала цей міф. Вона пояснила, чому щира розмова з Богом не має "терміну придатності" та як не перетворити це таїнство на формальну звичку.
Чи можна сповідатися після Великодня?
Священники ПЦУ наголошують, що сповідь не має прив'язки до конкретних дат, календаря чи святкових подій. Це передусім таїнство, яке ґрунтується на добровільному бажанні людини очистити свою душу, і воно доступне у будь-який день року.
Сенс покаяння полягає не у формальному виконанні релігійного обов'язку, а у внутрішній зміні. Якщо людина сповідається лише раз на рік "для галочки", це навряд чи принесе їй справжнє полегшення.
Основним стимулом для сповіді має бути не церковний календар, а внутрішній голос сумління та прагнення примиритися з Богом. Не існує жодних заборон на звершення цього таїнства після Великодня. Навпаки, сповідь є доречною перед важливими життєвими подіями, у Дні ангела або просто тоді, коли на серці стає важко від власних вчинків. Двері храму завжди відкриті для тих, хто відчуває потребу залишити тягар гріхів позаду та розпочати новий етап свого життя з чистими помислами.
Як підготуватися до сповіді?
- Насамперед варто залишитися наодинці з собою і спробувати щиро проаналізувати свої вчинки, слова та думки за останній час, не намагаючись знайти собі виправдання чи перекласти відповідальність на обставини. Важливо визнати свої помилки саме такими, якими вони є.
- Важко сподіватися на Боже милосердя, якщо ми тримаємо в душі образу чи гнів на ближніх. Тому перед тим, як йти до храму, слід спробувати налагодити стосунки з тими, кого образили, або щиро пробачити тих, хто завдав болю нам.
- Окрім цього, справжня підготовка полягає у твердому намірі змінити своє життя. Йдучи до священника, налаштуйтеся на щиру розмову. Говоріть просто, лаконічно і тільки про себе, не залучаючи в розповідь історії про інших людей, зауважують на сайті Свято-Михайлівського кафедрального собору міста Житомир. Пам'ятайте, що Господь і так знає вашу душу, але Він чекає на ваше добровільне прагнення бути чесним перед собою та Ним.