Церква вчить, що найбільшу силу має віра самої людини, але певні образи традиційно вважаються головними охоронцями домашнього затишку. Про це детальніше – розповідає ukr.media.

Які ікони захищають дім від зла?

Першою і найважливішою в домі є ікона Спасителя. Саме до неї звертаються з будь-якими проханнями про мир, здоров'я та допомогу в складні часи.

Ікона Спасителя

Поруч із образом Христа зазвичай розміщують ікону Божої Матері. Серед багатьох Її ікон для захисту оселі часто обирають "Семистрільну" або "Пом'якшення злих сердець". Кажуть, що вона допомагає вгамувати ворожнечу між близькими та не пускає в дім людей з поганими намірами.

Семистрільна ікона Божої Матері

Крім цього, у будинку має бути ікона Миколая Чудотворця – християнського святого, який опікується подорожніми та дітьми.

Ікона Миколая Чудотворця

Також для енергетичного захисту дому часто купують ікону "Свята Трійця", яка символізує єдність та любов.

Ікона "Свята Трійця"

Втім, важливо пам'ятати, що ікона – не магічний оберіг, який працює сам по собі, а символ присутності Бога. Тому головним захистом від зла стає не кількість святинь на стінах, а щира молитва мешканців дому перед цими образами.

