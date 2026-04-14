У цей період віряни відвідують кладовища, щоб поділитися радістю Великодня з рідними, яких уже немає поруч, та впорядкувати їхні місця спочинку. Коли відзначатимуть Проводи у 2026 році – йдеться у новоюліанському календарі.
Проводи 2026: коли треба йти на кладовище?
У 2026 році християни східного обряду відсвяткували Великдень 12 квітня. Відповідно до церковного календаря, головний день поминання померлих, Радониця, припадає на дев'ятий день після свята, тобто у вівторок, 21 квітня. Саме цей день вважається офіційним часом для відвідування цвинтарів та проведення заупокійних служб.
Попри те, що Радониця припадає на вівторок, більшість українців за традицією йдуть на кладовища у першу неділю після Великодня. У 2026 році ця дата випадає на 19 квітня. Саме в цей вихідний день очікуються наймасовіші відвідини місць поховань, оскільки це зручно для громадян, які працюють, і родин, які з'їжджаються з різних міст України. У деяких регіонах поминальні заходи можуть тривати протягом усього тижня після Воскресіння Христового.
Чи варто нести на цвинтар продукти з великоднього кошика?
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу священник УГКЦ Михайло Квасюк зазначив, що часто на могильних плитах люди залишають паски, крашанки чи м'ясні вироби. Однак така практика не має духовного підґрунтя.
Отець Михайло зауважив, що наші рідні, які відійшли у вічність, уже не потребують земної їжі, адже їхні тіла очікують на Воскресіння. Найкращою поживою для душ померлих є щира молитва.
До того ж залишати продукти на могилах не варто і з практичних міркувань. Покинута їжа приваблює безпритульних тварин, що виглядає зовсім не шанобливо щодо місця спочинку померлих.
Священник УГКЦ наголосив, що кориснішим вчинком буде віддати ці продукти тим, хто їх справді потребує. Зокрема, бідним або нужденним.