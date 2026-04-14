У цей період віряни відвідують кладовища, щоб поділитися радістю Великодня з рідними, яких уже немає поруч, та впорядкувати їхні місця спочинку. Коли відзначатимуть Проводи у 2026 році – йдеться у новоюліанському календарі.

Проводи 2026: коли треба йти на кладовище?

У 2026 році християни східного обряду відсвяткували Великдень 12 квітня. Відповідно до церковного календаря, головний день поминання померлих, Радониця, припадає на дев'ятий день після свята, тобто у вівторок, 21 квітня. Саме цей день вважається офіційним часом для відвідування цвинтарів та проведення заупокійних служб.

Попри те, що Радониця припадає на вівторок, більшість українців за традицією йдуть на кладовища у першу неділю після Великодня. У 2026 році ця дата випадає на 19 квітня. Саме в цей вихідний день очікуються наймасовіші відвідини місць поховань, оскільки це зручно для громадян, які працюють, і родин, які з'їжджаються з різних міст України. У деяких регіонах поминальні заходи можуть тривати протягом усього тижня після Воскресіння Христового.

