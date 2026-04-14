Важливо розуміти, що святкування Великодня триває не один день, а сорок діб аж до свята Вознесіння. Весь цей час віряни продовжують вітати одне одного радісним вигуком "Христос Воскрес", а паска залишається головним символом цієї радості на столі. Про це пише – сайт "Українські традиції".

Чи можна пекти паски після Великодня?

Перший тиждень після Великодня називають Світлим, і кожен його день за своїм значенням прирівнюється до свята. Тому пекти паски протягом цього тижня дозволяється. І це навіть логічно, адже святкування Воскресіння Христового досі триває.

Крім того, в Україні існує традиція готувати свіжу випічку до Провідної неділі, яку в народі називають Проводами або Радоницею. Це час, коли люди відвідують могили рідних, і свіжа паска стає обов'язковим атрибутом поминального кошика та сімейних обідів.

Тож якщо ваша родина просить ще трохи солодкого хліба або ви плануєте завітати до друзів у гості протягом сорока днів після Великодня, сміливо розпалюйте духовку та створюйте свято власноруч.

Чи можна пекти паску після Великодня / Фото Freepik

Що про це кажуть у церкві?