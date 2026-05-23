Коли буде наступний високосний рік?

Останній високосний рік припав на 2024 рік. Тож наступний розпочнеться у 2028-му.

Чому з'являється високосний рік?

Необхідність запровадження такого періоду зумовлена особливостями руху нашої планети. Річ у тім, що Земля робить повне коло навколо Сонця не за рівну кількість днів, а за 365 діб і 6 годин. Протягом чотирьох років ці залишки часу поступово накопичуються і зрештою утворюють одну повну добу, яку науковці додають наприкінці зими.

Відмова від такого коригування призвела б до того, що кожне століття календарні сезони зміщувалися б майже на місяць. І це б поступово руйнувало звичну синхронізацію з реальними змінами пір року в природі.

Як самостійно визначити, коли буде високосний рік?

Самостійно вирахувати тривалість будь-якого року можна за допомогою простого математичного правила. Для цього достатньо поділити цифрове значення року на чотири. Так, відсутність залишку вказуватиме на те, що рік є високосним.

Єдине виключення з цього правила стосується лише дат, які завершують століття і закінчуються на два нулі. Такі роки вважають високосними лише за умови їхнього успішного ділення на 400. Саме тому 2000 рік мав 366 днів, тоді як майбутній 2100 рік залишиться звичайним, попри загальне правило ділення на чотири.