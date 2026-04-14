У давнину наші предки дотримувались певних правил і традицій у Світлий вівторок. Детальніше про те, що не можна робити у третій день Великодня – розповів сайт "Українські традиції".

Що не можна робити у третій день Пасхи 2026?

У Світлий вівторок варто відмовитися від будь-якої важкої фізичної праці. Так, не слід влаштовувати генеральне прибирання, ремонт чи масштабні роботи на городі, оскільки цей час призначений для духовного відпочинку та спілкування з родиною.

Також у третій день Великодня важливо уникати будь-яких проявів негативу. Зокрема, заборонено конфліктувати, лихословити та думати про погане. Адже вважається, що злість у цей період може привернути негаразди на весь наступний рік.

Оскільки Світла седмиця – період торжества життя над смертю, у вівторок не заведено сумувати.

До речі, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу священник УГКЦ Михайло Квасюк зазначив, що відвідувати могили померлих рідним варто саме протягом Світлого тижня. Адже це час особливої духовної радості. Щодо конкретного часу візиту на цвинтар, то єдиного для всіх дня немає. Кожна парафія планує спільні молитви індивідуально, орієнтуючись на кількість вірян та розклад літургій. Найчастіше священники проводять їх безпосередньо на Великдень або у Світлий понеділок.

Традиції Світлого вівторка в Україні