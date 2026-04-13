Після урочистих богослужінь та сімейних застіль багато хто замислюється, коли ж можна повертатися до звичних господарських справ, роботи на городі чи прибирання. Наші предки вірили, що перші дні після свята мають бути присвячені виключно духовній радості та відпочинку, тому навколо цього часу виникло чимало традицій та заборон, яких багато українців намагаються дотримуватися і сьогодні, пише сайт "Українські традиції".

Дивіться також Більше ніж 2: скільки днів святкують Великдень в Україні

Скільки днів після Великодня не можна працювати?

Весь перший тиждень після Великодня вважається святковим, однак найсуворіші обмеження щодо праці стосуються перших трьох днів. У Світлий понеділок, який ще називають Обливаним, та Світлий вівторок традиційно не дозволяється виконувати важку фізичну роботу, займатися будівництвом, шити або прати. Вважається, що цей час призначений для того, аби ділитися радістю з ближніми, відвідувати родичів та відпочивати від щоденної метушні.

До того ж народні повір'я застерігають від роботи в саду чи на городі в ці дні, адже земля теж "святкує", і будь-яке втручання може зашкодити майбутньому врожаю.

Поступове повернення до побутових справ зазвичай починається з середи або четверга. Утім, і в ці дні у давнину люди намагалися уникати генеральних прибирань.

Скільки днів не можна працювати після Великодня / Фото Freepik

Що про це кажуть у церкві?