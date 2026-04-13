З давніх-давен люди вірили, що вода в цей день стає цілющою, тому обливання приносить здоров'я, красу та захищає від усього лихого. Детальніше про заборони Поливаного понеділка – розповів сайт "Українські традиції".

Поливаний понеділок 2026: що не можна робити?

Не рекомендується переїдати та зловживати алкогольними напоями.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна лихословити, пліткувати та заздрити.

Не варто займатися важкою фізичною працею та хатніми справами.

Не рекомендується шити, вишивати та в'язати.

Не слід одружуватися та вінчатись.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто ображати тварин.

Цікаво! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу священник УГКЦ сказав, що традиція святкування Поливаного понеділка немає до Церкви жодного стосунку. Водночас звичай обливатися водою в цей день також не пов'язаний з християнським вченням.

Які традиції Поливаного понеділка в Україні?