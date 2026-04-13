З давніх-давен люди вірили, що вода в цей день стає цілющою, тому обливання приносить здоров'я, красу та захищає від усього лихого. Детальніше про заборони Поливаного понеділка – розповів сайт "Українські традиції".
Теж цікаво Яке церковне свято у понеділок, 13 квітня: хто сьогодні має День ангела
Поливаний понеділок 2026: що не можна робити?
- Не рекомендується переїдати та зловживати алкогольними напоями.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна лихословити, пліткувати та заздрити.
- Не варто займатися важкою фізичною працею та хатніми справами.
- Не рекомендується шити, вишивати та в'язати.
- Не слід одружуватися та вінчатись.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто ображати тварин.
Цікаво! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу священник УГКЦ сказав, що традиція святкування Поливаного понеділка немає до Церкви жодного стосунку. Водночас звичай обливатися водою в цей день також не пов'язаний з християнським вченням.
Які традиції Поливаного понеділка в Україні?
- Найбільше розваг у Поливаний понеділок зазвичай влаштовує молодь. Хлопці намагаються неочікувано облити дівчат водою, а ті у відповідь традиційно дарують їм красиво розмальовані писанки або крашанки.
- Раніше вважалося, що якщо дівчина вийде сухою з дому в цей понеділок, то це для неї поганий знак, а от щедре обливання обіцяло швидке та щасливе заміжжя.
- До того ж у цей день господарі часто кропили водою худобу та навіть вулики з бджолами, щоб рік був врожайним і багатим.
- Нині традиція Поливаного понеділка залишається дуже популярною, особливо у Львові та інших містах Західної України. Там на головних площах часто облаштовують спеціальні зони, де всі охочі можуть взяти участь у водяних битвах.