У цей день наші предки розводили багаття на грядках, щоб земля була родючою. Про Дні ангела й інші свята на 13 квітня – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті священномученика Артемона
Святий Артемон жив в III столітті в місті Лаодикія, що на території сучасної Туреччини. Чоловік присвятив себе служінню Церкві. Відомо, що він відзначився глибоким знанням Святого Письма, тому разом з єпископом Сисинієм підтримував християнську громаду в часи переслідувань вірян. Коли за правління імператора Декія розпочалися особливо жорстокі гоніння християн, Артемон обрав шлях правди та відкрито заявив про свою відданість Христу. Попри жорстокі катування та тиск, святий не зрадив своїх переконань, витримавши всі випробування до кінця. Через деякий час Артемон загинув мученицькою смертю.
Хто святкує День ангела 13 квітня?
За новоюліанським календарем, 13 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Дмитро та Георгій.
Що ще відзначають?
- Цьогоріч 13 квітня в Україні відзначають Поливаний понеділок. Він зазвичай припадає на перший день після Великодня. Це свято символізує весняне оновлення та ритуальне очищення водою. Згідно з народними звичаями, обливання водою цього дня має приносити здоров'я, силу та допомагати молодим дівчатам якнайшвидше зустріти свою другу половинку. До того ж наші предки вірили, що вода у Світлий понеділок стає цілющою, здатною відганяти негатив і заряджати людину енергією на весь майбутній рік.
- Сьогодні також святкують Міжнародний день подяки рослинам, День працівника оборонно-промислового комплексу України та Всесвітній день інформаційної етики.