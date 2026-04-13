В этот день наши предки разводили костры на грядках, чтобы земля была плодородной. О Днях ангела и других праздниках на 13 апреля – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Артемона

Святой Артемон жил в III веке в городе Лаодикия, что на территории современной Турции. Мужчина посвятил себя служению Церкви. Известно, что он отличился глубоким знанием Священного Писания, поэтому вместе с епископом Сисинием поддерживал христианскую общину во времена преследований верующих. Когда при правлении императора Декия начались особенно жестокие гонения христиан, Артемон выбрал путь правды и открыто заявил о своей преданности Христу. Несмотря на жестокие пытки и давление, святой не изменил своим убеждениям, выдержав все испытания до конца. Через некоторое время Артемон погиб мученической смертью.

Кто празднует День ангела 13 апреля?

По новоюлианскому календарю, 13 апреля Дни ангела празднуют люди с именами: Дмитрий и Георгий.

