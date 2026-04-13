Именно поэтому оно символизирует здоровье, силу и весеннее обновление. Впрочем, если в этот день вы довольно далеко от близких и не можете лично им пожелать всего наилучшего, современные технологии позволяют передать праздничное настроение через теплые слова. Наша редакция подготовила хорошие поздравления с Поливальным понедельником в картинках, прозе и стихах. Выбирайте то, которое больше всего вам откликнулось, и отправляйте тем, кому хотите подарить положительные эмоции 13 апреля.
Поливальный понедельник 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах
Легкого Поливального понедельника и удачной недели! Желаю успехов во всех добрых начинаниях! Пусть всегда и везде сопровождает прекрасное настроение! Побольше в жизни романтики, любви и хороших, верных друзей!
***
С Поливальным понедельником поздравляю! Пусть этот день будет наполнен яркими событиями и новыми возможностями. Пусть твои идеи быстро растут и превращаются в реализованные проекты!
Поздравление с Поливальным понедельником 2026 / Коллаж 24 Канала
***
З Обливаним понеділком
Вас щиро вітаю,
Здоров'я, радості і щастя
В день цей побажаю.
Миру вам, злагоди в домі,
Благодаті і добра,
Віри, щирої надії
Та душевного тепла.
***
В Обливаний понеділок
Тебе облити я бажаю!
А радістю і щастям
Тебе хай доля поливає!
***
Желаю в этот день настроиться на позитив и пусть эта неделя будет для тебя удачной. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко решатся все проблемы!
***
Сегодня Пасхальный понедельник, поздравляю с праздником! Пусть убегут от сегодняшней воды все невзгоды, все обиды и разочарования. Пусть твоя жизнь будет наполнена добром и светлыми моментами, любовью и радостью. Мира, гармонии, спокойствия и веры в лучшее!
***
З понеділком Обливаним вітаю!
Найкращого у долі бажаю!
Світ навколо очищай!
Хто попався – обливай!
***
З Обливаним понеділком вітаю!
Хай Господь Вас оберігає,
Дім Ваш, всю Вашу родину,
Благословляє кожну днину!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.