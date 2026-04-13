Именно поэтому оно символизирует здоровье, силу и весеннее обновление. Впрочем, если в этот день вы довольно далеко от близких и не можете лично им пожелать всего наилучшего, современные технологии позволяют передать праздничное настроение через теплые слова. Наша редакция подготовила хорошие поздравления с Поливальным понедельником в картинках, прозе и стихах. Выбирайте то, которое больше всего вам откликнулось, и отправляйте тем, кому хотите подарить положительные эмоции 13 апреля.

Не пропустите Самые красивые поздравления с Пасхой 2026: хорошая подборка картинок и прозы

Поливальный понедельник 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах

Легкого Поливального понедельника и удачной недели! Желаю успехов во всех добрых начинаниях! Пусть всегда и везде сопровождает прекрасное настроение! Побольше в жизни романтики, любви и хороших, верных друзей!

С Поливальным понедельником поздравляю! Пусть этот день будет наполнен яркими событиями и новыми возможностями. Пусть твои идеи быстро растут и превращаются в реализованные проекты!

З Обливаним понеділком

Вас щиро вітаю,

Здоров'я, радості і щастя

В день цей побажаю.

Миру вам, злагоди в домі,

Благодаті і добра,

Віри, щирої надії

Та душевного тепла.

В Обливаний понеділок

Тебе облити я бажаю!

А радістю і щастям

Тебе хай доля поливає!

Смотрите поздравления с Пасхой 2026 – в нашем материале.

Желаю в этот день настроиться на позитив и пусть эта неделя будет для тебя удачной. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко решатся все проблемы!

Сегодня Пасхальный понедельник, поздравляю с праздником! Пусть убегут от сегодняшней воды все невзгоды, все обиды и разочарования. Пусть твоя жизнь будет наполнена добром и светлыми моментами, любовью и радостью. Мира, гармонии, спокойствия и веры в лучшее!

З понеділком Обливаним вітаю!

Найкращого у долі бажаю!

Світ навколо очищай!

Хто попався – обливай!

З Обливаним понеділком вітаю!

Хай Господь Вас оберігає,

Дім Ваш, всю Вашу родину,

Благословляє кожну днину!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.