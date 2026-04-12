Традиционно в Пасху верующие освящают корзины в церкви. После Божьей службы христиане приглашают близких и собираются за большим столом, где пробуют разнообразные блюда, в частности те, что освятили в храме. По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления с Пасхой в картинках и прозе. Сохраните их себе заранее и отправьте своим родным, друзьям и коллегам.

Поздравления на Пасху 2026: картинки и проза

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.

***

Христос Воскрес! В этот светлый день желаю вам ощутить радость жизни, силу веры и безграничную любовь. Пусть Господь дарует вам здоровье, достаток и благодать. Счастливой Пасхи!

***

Христос Воскрес! Поздравляю вас с самым светлым праздником Пасхи! Пусть в вашем доме всегда царят вера, надежда, любовь и согласие. Желаю, чтобы ваша жизнь была чистой, как пасхальная вода, и счастливой, как пасхальный день!

***

Поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть чудо Воскресения Христова принесет в ваш дом любовь и душевный покой, гармонию и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, мира и процветания. Божьего благословения вам и вашим близким!

***

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой. Пусть царят в твоей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровья и счастья тебе и твоим близким. Пусть жизнь будет наполнена весельем и радостью.

***

С Пасхой! Христос Воскрес, добро победило зло. В этот светлый праздник я желаю мира и благополучия. Пусть жизнь будет яркой, теплым и ласковым, как майское солнце.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.