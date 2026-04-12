Традиційно у Великдень віряни освячують кошики у церкві. Після Божої служби християни запрошують близьких та збираються за великим столом, де куштують різноманітні страви, зокрема ті, що освятили в храмі. З нагоди свята наша редакція підготувала красиві привітання з Великоднем у картинках і прозі. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним, друзям і колегам.

Цікаво Щирі привітання з Великоднем 2026: найтепліші побажання у словах і картинках

Привітання на Великдень 2026: картинки й проза

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю.

Христос Воскрес! У цей світлий день бажаю вам відчути радість життя, силу віри й безмежну любов. Нехай Господь дарує вам здоров'я, достаток і благодать. Щасливого Великодня!

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Христос Воскрес! Вітаю вас із найсвітлішим святом Великодня! Нехай у вашому домі завжди панують віра, надія, любов та злагода. Бажаю, щоб ваше життя було чистим, як великодня вода, і щасливим, як пасхальний день!

Вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай диво Воскресіння Христового принесе у ваш дім любов і душевний спокій, гармонію та добробут. Бажаю вам міцного здоров'я, миру і процвітання. Божого благословення вам і вашим близьким!

Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у твоїй родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров'я і щастя тобі та твоїм близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.

З Великоднем! Христос Воскрес, добро перемогло зло. У це світле свято я бажаю миру і добробуту. Нехай життя буде яскравим, теплим і ласкавим, як травневе сонце.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.