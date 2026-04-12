Это праздник надежды, который объединяет поколения за одним столом и заставляет остановиться в ежедневной суете, чтобы почувствовать благодарность за жизнь. В постоянно меняющемся мире,, пасхальные традиции остаются тем незыблемым якорем, который возвращает нас к корням и настоящим ценностям. По случаю Воскресения Христова наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим близким и родным и подарите им положительные эмоции на Пасху.
Пасха 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах
Поздравляю с Пасхой и желаю, чтобы сердце громко пело, чтобы душа жила доброй надеждой, чтобы семья была счастлива, чтобы в трудный час помощь к тебе шла с самых небес. Пусть цветами любви и блага стелется твоя тропинка.
***
Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю любви настоящей, нежной, счастья искреннего, вечного, надежды доброй, уверенной и благополучия в жизни на долгие годы. Пусть в этот день твоя душа засияет, словно солнышко, пусть тебе Господь покажет верный путь к заветной мечте.
Поздравление с Пасхой 2026 / Коллаж 24 Канала
***
З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім'ї.
Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов'ю, вірою, добром.
***
З Великоднем вас вітаю!
В серці спокою бажаю,
Миру, злагоди, натхнення,
Божого благословення.
Янгол хай охороняє
Від невдачі і печалі,
Хай життя щодня дивує,
Щастя й радість вам дарує!
***
Поздравляю с Пасхой. Пусть радуется сердце и в небе мечты летает душа, пусть в семье все будут здоровы и счастливы. Желаю сделать столько хорошего, сколько Христос выдержал за грехи людей, желаю в твоей жизни такой чистой любви, которой всех нас любит Господь.
***
Поздравляю с Пасхой! С самым светлым христианским праздником! Пусть Иисус откроет ваше сердце любви и радости, наполнит его светом и прощением, подарит ощущение бесконечного счастья и огромной любви ко всему миру!
***
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Хай свято в кожну хату завітає.
Воно як світле чудо із чудес,
Що кожен християнин так чекає!
Хай береже тебе Господь завжди,
Хай Ангел твій тебе охороняє
Від всіх земних печалей, від біди,
А сонце щастя хай у долі сяє!
***
З Пасхою прийміть вітання.
Хай вам збудуться бажання.
Хай шле Господь, що воскрес,
Щастя, радості з небес.
Хай у всій вашій родині
Буде мир у кожній днині.
Щоби зійшла Божа ласка,
А смачною була паска.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.