Это праздник надежды, который объединяет поколения за одним столом и заставляет остановиться в ежедневной суете, чтобы почувствовать благодарность за жизнь. В постоянно меняющемся мире,, пасхальные традиции остаются тем незыблемым якорем, который возвращает нас к корням и настоящим ценностям. По случаю Воскресения Христова наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим близким и родным и подарите им положительные эмоции на Пасху.

Пасха 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах

Поздравляю с Пасхой и желаю, чтобы сердце громко пело, чтобы душа жила доброй надеждой, чтобы семья была счастлива, чтобы в трудный час помощь к тебе шла с самых небес. Пусть цветами любви и блага стелется твоя тропинка.

***

Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю любви настоящей, нежной, счастья искреннего, вечного, надежды доброй, уверенной и благополучия в жизни на долгие годы. Пусть в этот день твоя душа засияет, словно солнышко, пусть тебе Господь покажет верный путь к заветной мечте.

Поздравление с Пасхой 2026 / Коллаж 24 Канала

***

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім'ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов'ю, вірою, добром.

***

З Великоднем вас вітаю!

В серці спокою бажаю,

Миру, злагоди, натхнення,

Божого благословення.

Янгол хай охороняє

Від невдачі і печалі,

Хай життя щодня дивує,

Щастя й радість вам дарує!

Поздравление с Пасхой 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Поздравляю с Пасхой. Пусть радуется сердце и в небе мечты летает душа, пусть в семье все будут здоровы и счастливы. Желаю сделать столько хорошего, сколько Христос выдержал за грехи людей, желаю в твоей жизни такой чистой любви, которой всех нас любит Господь.

***

Поздравляю с Пасхой! С самым светлым христианским праздником! Пусть Иисус откроет ваше сердце любви и радости, наполнит его светом и прощением, подарит ощущение бесконечного счастья и огромной любви ко всему миру!

Поздравление с Пасхой 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Хай свято в кожну хату завітає.

Воно як світле чудо із чудес,

Що кожен християнин так чекає!

Хай береже тебе Господь завжди,

Хай Ангел твій тебе охороняє

Від всіх земних печалей, від біди,

А сонце щастя хай у долі сяє!

***

З Пасхою прийміть вітання.

Хай вам збудуться бажання.

Хай шле Господь, що воскрес,

Щастя, радості з небес.

Хай у всій вашій родині

Буде мир у кожній днині.

Щоби зійшла Божа ласка,

А смачною була паска.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.