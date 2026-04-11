В этот светлый день люди стремятся осуществлять свои мечты и пожелания, обмениваются поздравлениями и знаками внимания. Наша редакция подготовила самые искренние поздравления с Пасхой в картинках, прозе и стихах, которые смогут передать самые теплые чувства.
Поздравления с Пасхой 2026: проза, картинки, стихи
Поздравляю с Пасхой. Желаю веры и надежды, благополучия и любви, искренности и радости. Пусть сегодня твое сердце откроется для настоящих чудес, пусть душе твоей захочется летать в облаках мечты и счастья. Дай Бог тебе и твоим близким здоровья и доброго мира.
***
Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю все плохое оставить в прошлом и с новыми надеждами, с доброй совестью, с чистыми помыслами, с искренними улыбками открыть новую страницу в своей жизни. И пусть на этой странице царит счастье, любовь и вера. Будьте здоровы и живите в мире.
Поздравления на Пасху 2026 / Коллаж 24 Канала
***
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!
***
У житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
***
Поздравляю с Пасхой и желаю оставить за плечами все безразличное и нехорошее, с радостной улыбкой и светлыми надеждами двинуться дальше за огоньком счастья, любви и мира. Желаю крепкого здоровья тебе, искренних чувств, семейного уюта и внутренней гармонии.
***
Поздравляю с Пасхой и искренне желаю голубизны в небе, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарует мир и благодать, пусть с этим праздником весна для тебя подарит безграничную радость, домашний уют и благополучие семьи.
***
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.