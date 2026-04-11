В этот светлый день люди стремятся осуществлять свои мечты и пожелания, обмениваются поздравлениями и знаками внимания. Наша редакция подготовила самые искренние поздравления с Пасхой в картинках, прозе и стихах, которые смогут передать самые теплые чувства.

Поздравления с Пасхой 2026: проза, картинки, стихи

Поздравляю с Пасхой. Желаю веры и надежды, благополучия и любви, искренности и радости. Пусть сегодня твое сердце откроется для настоящих чудес, пусть душе твоей захочется летать в облаках мечты и счастья. Дай Бог тебе и твоим близким здоровья и доброго мира.

***

Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю все плохое оставить в прошлом и с новыми надеждами, с доброй совестью, с чистыми помыслами, с искренними улыбками открыть новую страницу в своей жизни. И пусть на этой странице царит счастье, любовь и вера. Будьте здоровы и живите в мире.

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

Христос Воскрес!

Воістину воскрес!

***

У житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров'я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає вас у всі дні вашого життя!

***

Поздравляю с Пасхой и желаю оставить за плечами все безразличное и нехорошее, с радостной улыбкой и светлыми надеждами двинуться дальше за огоньком счастья, любви и мира. Желаю крепкого здоровья тебе, искренних чувств, семейного уюта и внутренней гармонии.

***

Поздравляю с Пасхой и искренне желаю голубизны в небе, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарует мир и благодать, пусть с этим праздником весна для тебя подарит безграничную радость, домашний уют и благополучие семьи.

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.