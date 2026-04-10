Більшість людей звикла орієнтуватися лише на звичайні великодні вихідні. Втім, чи це так насправді – розповіла Православна Церква України у своєму фейсбуці.

Скільки днів святкують Великдень в Україні?

Насправді головний період святкування Великодня охоплює весь Світлий тиждень, який триває сім днів. Кожен день цього тижня вважається святковим і має особливе значення.

Протягом цих семи днів віряни не дотримуються посту, а натомість продовжують вітати одне одного словами "Христос Воскрес!" та обмінюватися писанками.

До того ж Світлий тиждень є часом активних гостювань, коли заведено відвідувати родичів, кумів та близьких.

Скільки святкують Великдень в Україні / Фото Freepik

До речі, днями наша редакція поспілкувалася зі священником храму святих Кирила і Методія у Львові Михайлом Квасюком. В інтерв'ю для 24 Каналу отець розповів, що період від неділі Воскресіння Христового, тобто з 12 квітня, називається Антипасха, тобто завершення Великодня. У ці дні, коли люди заходять до храму, можуть побачити на столику, який називається тетрапот, – паску. Вона є ознакою того, що зараз триває час Христового Воскресіння. А вже на наступну неділю, після літургії, її розрізають та дають християнам для споживання.

