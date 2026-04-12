Большинство людей привыкло ориентироваться только на обычные пасхальные выходные. Впрочем, так ли это на самом деле – рассказала Православная Церковь Украины в своем фейсбуке.

Сколько дней празднуют Пасху в Украине?

На самом деле главный период празднования Пасхи охватывает весь Светлую неделю, которая длится семь дней. Каждый день этой недели считается праздничным и имеет особое значение.

В течение этих семи дней верующие не придерживаются поста, а вместо этого продолжают приветствовать друг друга словами "Христос Воскрес!" и обмениваться писанками.

К тому же Светлая неделя является временем активных посещений, когда принято посещать родственников, кумовьев и близких.

Сколько празднуют Пасху в Украине / Фото Freepik

Кстати, на днях наша редакция пообщалась со священником храма святых Кирилла и Мефодия во Львове Михаилом Квасюком. В интервью для 24 Канала отец рассказал, что период от воскресенья Воскресения Христова, то есть с 12 апреля, называется Антипасха, то есть завершение Пасхи. В эти дни, когда люди заходят в храм, могут увидеть на столике, который называется тетрапот, – кулич. Она является признаком того, что сейчас продолжается время Христова Воскресения. А уже на следующее воскресенье, после литургии, ее разрезают и дают христианам для потребления.

