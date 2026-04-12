Большинство людей привыкло ориентироваться только на обычные пасхальные выходные. Впрочем, так ли это на самом деле – рассказала Православная Церковь Украины в своем фейсбуке.
Сколько дней празднуют Пасху в Украине?
На самом деле главный период празднования Пасхи охватывает весь Светлую неделю, которая длится семь дней. Каждый день этой недели считается праздничным и имеет особое значение.
В течение этих семи дней верующие не придерживаются поста, а вместо этого продолжают приветствовать друг друга словами "Христос Воскрес!" и обмениваться писанками.
К тому же Светлая неделя является временем активных посещений, когда принято посещать родственников, кумовьев и близких.
Кстати, на днях наша редакция пообщалась со священником храма святых Кирилла и Мефодия во Львове Михаилом Квасюком. В интервью для 24 Канала отец рассказал, что период от воскресенья Воскресения Христова, то есть с 12 апреля, называется Антипасха, то есть завершение Пасхи. В эти дни, когда люди заходят в храм, могут увидеть на столике, который называется тетрапот, – кулич. Она является признаком того, что сейчас продолжается время Христова Воскресения. А уже на следующее воскресенье, после литургии, ее разрезают и дают христианам для потребления.
Что надо положить в пасхальную корзину?
Самым главным элементом пасхальной корзины является пасха – особый хлеб, который символизирует присутствие Христа в нашей жизни.
Кроме паски, в корзину традиционно кладут продукты, от которых верующие отказывались в течение 48 дней Великого поста. В частности, это мясные изделия, масло, сыр и яйца. Последние имеют особый символизм, ведь яйцо – символ новой жизни, которая появляется на свет.
Также важной частью корзины является хрен и свекла, замечает сайт "Украинские традиции". Ведь считается, что эти продукты символизируют здоровье, укрепляют иммунитет и отгоняют болезни.