Такою думкою з 24 Каналом поділився священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк. За його словами, ключовим є стан нашої душі та почуття, які нас переповнюють.

Яким має бути "правильний" одяг на Великдень?

Отець Михайло переконує, що найбільше хотів би бачити у храмі усміхнених і миролюбних вірян. Для цього їм зовсім не обов'язково одягати найдорожчий одяг, яскраво фарбуватися.

Це дуже сумно, коли один раз у рік ми хочемо показати себе найкрасивішими, найуспішнішими, але в душі залишаємось самотніми та сумними. Пам'ятайте, що Ісус помер не заради того, щоб ми були традиціоналістами. Він зробив це, щоб ми жили у радості, мирі, любові,

– наголосив духівник УКУ.

Він жартує, що людина справді може одягнути на Великдень Gucci, Dior і Dolce & Gabbana, але тільки, якщо вона традиціоналіст. Справді віруючий християнин зрозуміє, що це має бути просто одяг, який гідний Бога. Добре, якщо він чистий, охайний та красивий.

"Пам'ятайте, що ми приходимо до храму, який є домом Господа. Ми не прийшли, щоб вихвалятися, здобути схвалення інших, показати своє багатство. Храм – це не про лайки й схвалення. Це про місце, де діти Божі йдуть до свого Батька, який їх любить", – додав священник.

Він пояснив, що Ісуса завжди зображують у світлому одязі. Так само наречені одягають білі сукні, бо це символ чистоти. Тому на Великдень доречно одягнути щось світле, але найголовніше, щоб чистою та світлою у цей день була наша душа.

Якщо ви посповідалися, привели в порядок свої думки, почуття, то у вас буде бажання добре одягнутися. Але якщо хтось у депресії, смутку, то зрозуміло, що думки будуть зовсім не про одяг. Особливо, коли ми говоримо про війну, коли багато хто втрачає рідних,

– наголосив керівник пресслужби ЛА.

У такому випадку священник просить все одно дати Господу шанс увійти в життя та вірити у Його зцілення. Якщо не хочеться ніякого красивого одягу, то хай це буде скромно, але правдиво. Найважливіше дозволити Ісусу справді прийти та Воскреснути у нашому житті.

Українці освячуватимуть великодні кошики у суботу та неділю. До основного великоднього набору входить пака, яйці, сир, масло, ковбаса. Цікаво, що кошик теж має свою форму. Зазвичай, використовують круглий або подовгастий, раніше його плели з лози або рогози.

Для того, щоб не витратити весь день на приготування паски, ви можете скористатися цим легким рецептом. Він не потребує замішування і займе у вас всього лиш 2 години.

Натомість не рекомендують ставити у кошик міцний алкоголь, кров'янку чи матеріальні цінності, наприклад, гроші, ювелірні вироби, ключі від будинку чи авто. Також небажано класти гострі предмети, такі як ножі.