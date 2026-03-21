Онлайн календар розповів, чи будуть додаткові вихідні у квітні. Про свята, які відзначатимуть українці в другий місяць весни – читайте далі в матеріалі.
Не пропустіть 5 чи 12 квітня: коли українці святкують Великдень у 2026 році
Календар свят на квітень 2026
1 квітня – День сміху.
2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму та Міжнародний день дитячої книги.
4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету та День вебмайстра.
6 квітня – День геолога та День працівника слідчих органів.
7 квітня – Всесвітній день здоров'я.
8 квітня – Міжнародний день ромів.
11 квітня – Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів.
12 квітня – Великдень, День працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітній день авіації й космонавтики.
15 квітня – День кримінального розшуку.
17 квітня – День пожежної охорони.
18 квітня – Міжнародний день пам'ятників і видатних місць, День пам'ятників історії та культури й День довкілля.
20 квітня – Міжнародний день секретаря.
23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права і Всеукраїнський день психолога.
26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф.
28 квітня – Всесвітній день охорони праці.
29 квітня – Міжнародний день танцю.
Коли українці відпочиватимуть у квітні 2026?
- Вже п'ятий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у квітні 2026 року, зокрема на Великдень, не передбачається. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
- Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 і 26 квітня.
- Водночас громадяни працюватимуть 22 дні – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 і 30 квітня.