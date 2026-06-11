Якщо ви хочете щиро привітати знайомого з таким іменем, варто дізнатися, коли саме у 2026 році Володимири відзначатимуть Дні ангела. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Дні ангела Володимира у 2026 році
Згідно з новим церковним календарем, на який Україна перейшла у вересні 2023 року, дати вшанування святих змістилися на 13 днів назад. У 2026-му іменини Володимира припадають на такі дні:
- 25 січня;
- 23 лютого;
- 21 березня;
- 24 березня;
- 7 червня;
- 15 липня – головний день, коли зазвичай вітають усіх Володимирів;
- 25 серпня;
- 21 вересня;
- 4 жовтня;
- 21 жовтня;
- 22 листопада;
- 13 грудня;
- 16 грудня.
Походження та значення імені Володимир
Ім'я Володимир має глибоке слов'янське коріння і складається з двох різних основ. Воно означає "той, хто володіє світом" або "правитель світу".Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Цікаво, що існує й інша версія походження цього імена, пов'язана з давньогерманським варіантом Вальдемар. Він трактується як "знаменитий володар".
Володимири завжди відповідально ставляться до роботи та вирізняються здатністю розв'язати будь-яку проблему. Такі чоловіки часто стають лідерами та очолюють команди однодумців. Власники цього імені завжди роблять правильні рішення, завдяки яким досягають успіху.