Онлайн календарь рассказал, будут ли дополнительные выходные в апреле. О праздниках, которые будут отмечать украинцы во второй месяц весны – читайте далее в материале.

Календарь праздников на апрель 2026 года

1 апреля – День смеха.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма и Международный день детской книги.

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета и День вебмастера.

6 апреля – День геолога и День работника следственных органов.

7 апреля – Всемирный день здоровья.

8 апреля – Международный день ромов.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля – Пасха, День работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирный день авиации и космонавтики.

15 апреля – День уголовного розыска.

17 апреля – День пожарной охраны.

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры и День окружающей среды.

20 апреля – Международный день секретаря.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права и Всеукраинский день психолога.

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.

29 апреля – Международный день танца.

Когда украинцы будут отдыхать в апреле 2026 года?