Онлайн календарь рассказал, будут ли дополнительные выходные в апреле. О праздниках, которые будут отмечать украинцы во второй месяц весны – читайте далее в материале.
Календарь праздников на апрель 2026 года
1 апреля – День смеха.
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма и Международный день детской книги.
4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета и День вебмастера.
6 апреля – День геолога и День работника следственных органов.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
8 апреля – Международный день ромов.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля – Пасха, День работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля – День уголовного розыска.
17 апреля – День пожарной охраны.
18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры и День окружающей среды.
20 апреля – Международный день секретаря.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права и Всеукраинский день психолога.
26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
28 апреля – Всемирный день охраны труда.
29 апреля – Международный день танца.
Когда украинцы будут отдыхать в апреле 2026 года?
- Уже пятый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в апреле 2026 года, в частности на Пасху, не предвидится. Об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
- Украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля.
- В то же время граждане будут работать 22 дня – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30 апреля.