За новоюліанським календарем цей період триватиме з 13 по 19 квітня у 2026 році. Щоб провести ці дні правильно та зберегти святковий настрій, варто знати, від яких дій народні повір'я радять утриматися.

Дивіться також Скільки насправді днів після Великодня не можна працювати

Що не можна робити тиждень після Великодня?

Протягом тижня після Великодня не заведено сумувати, плакати чи вдаватися до тяжких роздумів, оскільки будь-який смуток вважається недоречним на тлі великодньої радості.

Водночас традиційні поминальні обіди краще відкласти до Радониці, яка настане одразу після завершення святкового тижня. Вважається, що зараз потрібно зосередитися на живому спілкуванні та вдячності, а не на скорботі.

Крім цього, під суворою забороною перебувають будь-які конфлікти, сварки та лихослів'я. До того ж не варто бажати комусь зла або заздрити, оскільки негативні емоції руйнують святкову атмосферу.

Що стосується побуту, то Світла седмиця не передбачає важкої фізичної праці. Так, масштабні ремонти, генеральні прибирання чи складну роботу в городі краще перенести на пізніше.

Ба більше, протягом усього Світлого тижня не проводяться таїнства вінчання, оскільки вся увага має бути зосереджена лише на святкуванні Воскресіння Христа. Крім того, у цей період скасовуються всі пости, тож будь-які обмеження в їжі чи виснажливі дієти вважаються недоречними.

Світлий тиждень 2026 / Фото Freepik

Як правильно вітатися протягом тижня після Великодня 2026?