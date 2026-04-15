Тож варто вже зараз позначити ці дні у своєму календарі, щоб встигнути підготуватися до родинних зустрічей та традиційних урочистостей. Коли в Україні святкуватимуть Воскресіння Христове у 2027 році – розповів Православний церковний календар.

Коли буде Великдень у 2027 році в Україні?

У наступному році розрив між святкуваннями Великодня за західним та східним обрядами буде значним і становитиме понад місяць. Першими Воскресіння Христове відзначатимуть римо-католики та протестанти. Так, для них святкова неділя настане 28 березня.

Водночас православні віряни та греко-католики в Україні святкуватимуть Великдень значно пізніше – 2 травня. Таку велику різницю у часі пояснюють особливостями обчислення церковних календарів та пасхалій, якими користуються різні конфесії. Попри те, що більшість українських церков перейшли на новий календар для нерухомих свят, метод визначення дати Великодня для православних і греко-католиків залишається традиційним. Через це і виникає така велика відстань з католицькою датою у 2027 році.

Коли святкуватимуть Великдень у 2028 році?

Цікаво, що після такого значного розриву між датами вже у 2028 році ситуація кардинально зміниться. Тоді всі християни світу знову святкуватимуть Великдень в один день – 16 квітня.

