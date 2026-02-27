У зв'язку з цим у суспільстві часто виникає дилема, як правильно вчинити з особистими святами, що припадають на цей час, та чи доречно взагалі їх відзначати. Відповідь на одне з найпоширеніших питань дав священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму фейсбуці.

Не пропустіть Які найсуворіші дні Великого посту 2026: у цей час діють особливо жорсткі обмеження

Чи можна святкувати день народження тим, хто народився у піст?

Як пояснив отець Миколай, вірянам не варто сприймати збіг особистого свята з періодом посту як категоричну заборону на радість спілкування. За його словами, Церква не забороняє відзначати цю подію у колі сім'ї.

Якщо день народження потрапляє у піст, то це не означає, що це якесь тавро і не можна зустрітись з рідними та близькими,

– наголосив священник ПЦУ.

Втім, християнам важливо пам'ятати про загальний духовний настрій посту, уникати надмірностей та, за бажанням, накривати стіл із дотриманням пісного меню.

Водночас священник ПЦУ Юліан Тимчук у своєму тіктоці зауважив, що у Біблії немає прямої заборони на святкування дня народження у піст. Адже важливий не факт святкування, а те, як саме християни проводять свій особливий день.

Можна запросити друзів, поспілкуватися, в цьому нічого поганого немає. Святкувати день народження в піст можна і треба,

– запевнив Юліан Тимчук.

Що не можна робити у Великий піст 2026?