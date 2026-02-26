Про це розповів священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму фейсбуці. За його словами, існують чітко визначені категорії людей, яким цілком офіційно дозволяється значно послабити харчові обмеження або ж і повністю відмовитися від них заради збереження здоров'я.

Великий піст 2026: кому не можна постити?

Як зазначив отець Миколай, повноцінне харчування є життєво необхідним для вагітних жінок та тих матерів, які годують немовлят грудьми. Для правильного розвитку дитини та підтримки виснаженого організму жінки потрібен повний комплекс вітамінів і мікроелементів, які найпростіше отримати саме з м'яса та молочних продуктів.

Так само обережно варто підходити до дитячого та підліткового раціону. Організм, що перебуває у стадії активного росту і формування, категорично не можна позбавляти білка та інших важливих поживних речовин. Зазвичай до 7-річного віку малюків узагалі не долучають до посту, а старшим дітям і підліткам рекомендують робити значні послаблення в дієті.

Окремої уваги потребують люди з гострими та хронічними хворобами. Пацієнтам із цукровим діабетом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту чи серцево-судинної системи різка зміна раціону може завдати непоправної шкоди. Це стосується й тих, хто проходить складну реабілітацію після травм, перенесених важких інфекцій чи оперативних втручань.

Не менш вразливими є люди поважного віку, оскільки з роками організм значно гірше засвоює поживні речовини. Відмова від звичної їжі у літньому віці здатна спровокувати загострення старих хвороб та викликати небезпечну загальну слабкість.

Важливий виняток робиться і для тих, хто витрачає колосальну кількість фізичної та нервової енергії у своїй щоденній діяльності. Військові на фронті, рятувальники, медичні працівники та люди, які займаються важкою фізичною працею, повинні харчуватися максимально повноцінно, щоб мати сили ефективно та безпечно виконувати свої надзвичайно відповідальні завдання.

Також ПЦУ з розумінням ставиться до тих, хто перебуває у тривалій дорозі й об'єктивно не немає змоги ретельно обирати їжу чи готувати її самостійно. Такі люди можуть спокійно вживати ті страви, які є їм доступними.

Що можна їсти на Великий піст?