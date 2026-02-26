Протягом 48 днів християни дотримуються певних обмежень. Однак існують особливі пісні дати, які вимагають найбільшої витримки, максимальної зосередженості на молитві та найвищого рівня відмови від звичних мирських благ, пише сайт "Українські традиції".

Які найсуворіші дні Великого посту?

Найбільш стриманими та суворими традиційно вважаються перший день посту, Чистий понеділок, і передостанній день перед Великоднем – Страсна п'ятниця. Цьогоріч вони припадають на 23 лютого і 10 квітня відповідно.

У ці дні віряни, які мають міцне здоров'я, намагаються повністю відмовитися від будь-якої їжі, підтримуючи сили виключно чистою водою. Звільнений від побутових турбот час християни традиційно присвячують молитві, глибокому покаянню та роздумам про свої вчинки.

Крім цього, люди прагнуть максимально відсторонитися від щоденної метушні, тому починають частіше відвідувати храмові богослужіння, читати Біблію та духовну літературу. До того ж у цей час важливо щиро пробачити старі образи та звільнити розум від будь-якого негативу.

Що категорично не можна робити під час Великого посту?