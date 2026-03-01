Чимало християн щиро сумніваються, чи доведеться на цей період повністю забути про улюблений бадьорий напій та солодкі перекуси. Як правильно ставитися до таких щоденних радощів у Великий піст та чи справді вони перебувають під суворою забороною – розповів священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму фейсбуці.

Чи можна пити каву у піст?

За словами священника ПЦУ Миколая Гандзюка, пити каву в піст дозволяється, але за умови, що вона не шкодить вашому здоров'ю і ви вживаєте її без молока. Оскільки молоко є продуктом тваринного походження, від нього та напоїв на його основі в цей період варто утриматися.

А от чорна кава є повністю рослинним продуктом, тому жодним чином не порушує правил пісного харчування.

Чи можна їсти цукерки у піст?

Щодо цукерок та інших солодощів під час посту діє схоже гастрономічне правило, але з важливим духовним нюансом. Так, їсти солодощі можна, якщо в них немає жодних інгредієнтів тваринного походження, зазначає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.

Тобто вони не повинні містити молока, вершкового масла, яєць чи желатину. Тому варто уважно читати етикетки та обирати, наприклад, чорний шоколад, льодяники, мармелад на рослинній основі, сухофрукти або мед.

Що ще можна їсти у Великий піст 2026?