Ба більше, вважається, що неправильно обраний час для прибирання може "вимити" з дому щастя або притягнути дрібні негаразди.

Цікаво Чи насправді не можна одружуватись у Великий піст 2026: ви могли цього не знати

Коли можна мити вікна?

В Україні існує традиція обов'язкового прибирання у Чистий четвер перед Великоднем. Люди вірять, що якщо вимити вікна саме в цей день, можна позбутися всього негативу, що накопичився за зиму.

Водночас Православна Церква України вже давно спростувала міф, що Чистий четвер – час генерального прибирання домівок. За словами священників, це день очищення власної душі. Крім того, у Чистий четвер заведено згадувати про Таємну Вечерю, під час якої Господь Ісус Христос встановив Святе Причастя.

Також найкращим часом для цієї справи є ранок або перша половина дня.

Щоб додати в дім ще більше багатства, у воду для миття пращури часто кидали кілька монет. Мовляв, цей простий ритуал допомагає привабити матеріальний добробут до оселі на весь наступний рік.

Коли категорично не можна мити вікна?