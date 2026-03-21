Ба більше, вважається, що неправильно обраний час для прибирання може "вимити" з дому щастя або притягнути дрібні негаразди.
Коли можна мити вікна?
В Україні існує традиція обов'язкового прибирання у Чистий четвер перед Великоднем. Люди вірять, що якщо вимити вікна саме в цей день, можна позбутися всього негативу, що накопичився за зиму.
Водночас Православна Церква України вже давно спростувала міф, що Чистий четвер – час генерального прибирання домівок. За словами священників, це день очищення власної душі. Крім того, у Чистий четвер заведено згадувати про Таємну Вечерю, під час якої Господь Ісус Христос встановив Святе Причастя.
Також найкращим часом для цієї справи є ранок або перша половина дня.
Щоб додати в дім ще більше багатства, у воду для миття пращури часто кидали кілька монет. Мовляв, цей простий ритуал допомагає привабити матеріальний добробут до оселі на весь наступний рік.
Коли категорично не можна мити вікна?
- Згідно з народними повір'ями, вікна категорично не можна мити після заходу сонця. Вважається, що разом з брудною водою ввечері з хати виходить достаток і сімейний затишок. Ба більше, вечірнє прибирання нібито відкриває шлях для негативної енергії, яка може "зачепитися" за мокре скло.
- Важливу роль відіграє і погода за вікном. Попри логічне бажання помити вікна, коли накрапає дощ, робити цього не варто. Народні прикмети кажуть, що дощова вода, змішана з брудом під час миття, притягує в сім'ю сльози та суперечки.
- До того ж не рекомендується братися за ганчірку у великі церковні дні, зокрема на Благовіщення чи Великдень.