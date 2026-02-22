Детальніше про те, як і в кого просити вибачення на Прощену неділю – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

У кого просити вибачення на Прощену неділю 2026?

Традиційно на Прощену неділю просити вибачення потрібно у всіх, кого ви могли образити словом, дією чи навіть байдужістю. Насамперед слід звернутися до найближчих людей, зокрема до батьків, чоловіка чи дружини, дітей. Часто саме найріднішим ми завдаємо більше болю в щоденній метушні.

Згодом зазвичай звертаються з проханням пробачити до родичів, друзів, сусідів та колег. Священники також радять у цей день подумки попросити прощення у тих, кого вже немає в живих, адже несказані слова часто лежать важким каменем на серці.

Не менш важливим є і вміння пробачити своїм ворогам або тим, хто завдав вам болю, свідомо відпустивши негатив.

Як просити вибачення на Прощену неділю 2026?

Важливо робити це від щирого серця, дивлячись людині в очі, або ж під час особистої розмови. На Прощену неділю заведено говорити саме "Прости мене" замість повсякденного "Вибач". Останнє слово зазвичай використовують для дрібних побутових помилок, тоді як "прости" означає глибоке визнання своєї провини та прохання прийняти вас, попри всі недоліки.

Традиційно на це відповідають фразою "Бог простить і я прощаю", що символізує найвищу милість і готовність залишити всі образи в минулому. Завершують цей діалог зазвичай теплими обіймами.

Втім, важливо пам'ятати, що слова обов'язково мають підкріплюватися реальними намірами змінити свою поведінку і більше не завдавати болю тим, хто поруч, зауважує Андріївська Церква у своєму фейсбуці.

Прощена неділя 2026 / Фото Pinterest

Що ще варто зробити на прощену неділю 2026 року?