Про це йдеться в новоюліанському календарі. У цей день віряни мають гарну можливість духовно очиститись та залишити образи в минулому. Детальніше про Прощену неділю – читайте в нашому матеріалі.

Що таке Прощена неділя?

Прощена неділя, яку в церковній традиції також називають Сиропусною, – своєрідна межа між гучними святкуваннями та періодом суворого стримання. Саме в цей день завершується час, коли дозволяється вживати молочні продукти, сир і яйця, зазначає сайт "Українські традиції".

Втім, за християнським вченням, без примирення з ближніми будь-який піст втрачає свій сенс і перетворюється на звичайну дієту. Прощена неділя – день глобального примирення та звільнення від емоційного тягаря. Вважається, що тільки відпустивши злість і пробачивши інших, людина може з чистим серцем увійти в період духовної праці над собою.

Що потрібно зробити в Прощену неділю?

У Прощену неділю вірянам треба звернутися до рідних, друзів чи знайомих з проханням пробачити їм усі образи. Традиційно кажуть: "Прости мене", на що заведено відповідати: "Бог простить, і я прощаю".

Пробачити тих, хто вас образив – найскладніше, але й найважливіше завдання цього дня. Навіть якщо людина не попросила у вас вибачення особисто, відпустіть образу заради власного спокою.

Крім цього, у Прощену неділю слід провести час із найближчими. За традицією сім'ї збираються за спільним столом, щоб насолодитися останніми перед постом скоромними стравами. Наприклад, варениками з сиром чи млинцями.

У церквах у цей день проходить особлива служба з чином прощення, де священники просять вибачення у своїх парафіян, а віряни – один в одного.

Також 22 лютого варто зробити добру справу. Допоможіть нужденним, дайте милостиню або просто підтримайте того, кому зараз важко. У цей день вітаються будь-які світлі та безкорисливі вчинки.

Що не можна робити на Прощену неділю?