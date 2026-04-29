У цей день наші предки збирали лікувальні трави в лісі. Про Дні ангела й інші свята 29 квітня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці

У малоазійському місті Кизик мешкали дев'ятеро християн: Феогнід, Руф, Антипатр, Феост, Артем, Магн, Феодот, Фавмасій та Филимон. Вони були відданими вірянами, проте їхнє життя припало на часи правління імператора Діоклетіана, який жорстоко переслідував християн і змушував їх відмовлятися від своїх переконань. Коли про віру чоловіків стало відомо владі, їх заарештували та кинули до в'язниці. Язичники пропонували їм свободу в обмін на зречення від Бога, але святі залишилися непохитними у своєму виборі. Через відмову зрадити принципи всіх дев'ятьох стратили мечем. Згодом мощі мучеників стали об'єктом шанування, адже вважалося, що вони мають силу зцілювати хвороби та виганяти бісів.

Хто святкує День ангела 29 квітня?

За новоюліанським календарем, 29 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Богдан, Василь та Арсеній.

Що ще відзначають?

Щороку 29 квітня відзначають Міжнародний день танцю. Головна мета свята – нагадати світові про значення хореографії як універсальної мови, здатної об'єднувати людей. До речі, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що 29 квітня 1727 року народився видатний французький хореограф та засновник сучасного балету – Жан Жорж Новер. Традиційно у цей день проводять заходи, що демонструють силу танцю, яка допомагає долати культурні та етнічні бар'єри між народами.

Також сьогодні святкують Міжнародний день собаки-поводиря, Всесвітній день канцтоварів, День проти харчових відходів і Міжнародний день імунології.